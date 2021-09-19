Yabancıya satışta hedef 50 bin konut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos itibariyle konut satışlarında bir önceki aya göre yüzde 31.18 artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17'lik kayıp yaşanmasına rağmen toplamda 114 bin 400 konut satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcıya yönelik satışlarda yüzde 50.7 artış yaşandı ve toplamda 5 bin 866 satış gerçekleşti. Böylece Ocak- Ağustos dönemindeki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 30 bin 849 oldu. Ülke uyruklarına göre ise en çok konut satışı sırasıyla İran, Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan ve Kuveyt vatandaşlarına yapıldı. Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, yabancı yatırımcıya gayrimenkul satışında rakamların 50 bine yakın bir seviyeye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Bucak, en dikkat çekici değişikliği ABD'den ve Avrupa'dan gelen talepteki artışta yaşandığını anlatarak, "Ağustos itibariyle ABD'den gelen yatırımlarda 3 kat, Almanya'dan gelen yatırımlarda ise 2 kat artış göze çarpıyor. Türkiye, tüm bu yatırımlar sayesinde yatırım ve yaşam kalitesini dünyanın birçok hinterlandına tanıtmaya devam ediyor" dedi.

6 MİLYAR DOLAR GELDİ

İstanbul, Antalya, Ankara ve Mersin'in yabancı yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği iller olmaya devam ettiğini vurgulayan Bucak, Bursa, Sakarya, Muğla, Trabzon, Adana, Fethiye ve Alanya'ya ise yabancı yatırımcının ilgisinin artmaya devam ettiğinin altını çizdi. Bucak, "Talep büyük oranda Arap Yarımadası'ndan veya Avrupa'daki Müslüman yatırımcılardan geliyordu. Bugün Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından geliyor" dedi.

10 DİLDE ÇALIŞANLA LÜKS YATIRIMCI AVI

Yabancıya gayrimenkul satışıyla, son 7 yılda Türkiye'ye 10 milyar lira karşılığı döviz kazandıran Nevita, yeni yapılanması Nevita Luxe ile Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri değerde gayrimenkul alacak yabancı yatırımcı avına çıktı. 10 farklı dilde hizmet veren çalışan kadrolarıyla, lüks gayrimenkul pazarında son 3 ayda 100 milyon liralık rezervasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Türkiye yabancılar için gerçek anlamda bir çekim merkezi olabilir" dedi.