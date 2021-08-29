Kırklareli'de icradan kaçırılmayacak fırsat! 14 Ekim'de satışta

Lüleburgaz 2. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 75 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 31 bin 250 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Konu taşınmaz projesine göre; 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 1 antre ve 1 balkon hacimlerinden ibaret olup, yaklaşık 75,00m² net kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap doğrama, pencereleri ve balkon kapısı pvc doğramadır. Zeminler; kuru zeminlerde laminat parke kaplama, ıslak hacimlerde ise seramik kaplamadır. Duvarlar; oda hacimlerinde saten boyalı, ıslak hacimlerde ise; tavan kadar fayans kaplamadır. Tavanlar, kartonpiyer süslemeli ve tavan boyalıdır. Mutfakta; mutfak dolabı ve tezgâhı, banyoda; vitrifiyeler bulunmaktadır. Taşınmazın ısınma ihtiyacı doğalgaz yakıtlı kombi ile karşılanacak şekilde tesisat bulunmaktadır.

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