6 ayda yüzde 20 prim yaptı

Demir Grup tarafından 800 milyon liralık yatırımla Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen Demir Eko-San Sanayi Sitesi'nin yarısına yakını satılırken, yatırımcılar da yüzde 20 prim elde etti. Projenin kendini 10 yıl gibi kısa bir sürede amorti edeceğini ifade eden Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, "Yatırımcı yelpazemizin genişliği satışlara da yansıdı. İmalathanelerde satış kadar kiralama talebi de geliyor. Yatırımcılarımız için hazır kiracı portföyü oluşturuyoruz" dedi. Demir, lansmanla birlikte projeye yoğun bir talep oluştuğunu belirtti.
- Emlak&OTO
- 10.07.2021 Gazete