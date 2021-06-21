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    • Emlak&OTO
    • 21.06.2021 10:54
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    • 21.06.2021 10:54
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    'de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında İstanbul'da icradan satılık daire fırsatı da yer aldı. İlana göre Sultanbeyli'de bulunan 63 metrekare büyüklüğündeki eve 310 bin TL değer biçildi.

    İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

    İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Sultanbeyli'de bulunan 63 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 11 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Bina 1 bodrum + zemin + 5 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katta 2 adet, normal katların her birinde 3er adet bağımsız bölüm olmak üzere binada toplam 17 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.Bina girişi, zemin kattan kuzeydoğu cepheden sağlanmaktadır. Dış cephesi akrilik esaslı boyalıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır.Blok giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli olup blok içi yan duvarlar saten boya ile boyalıdır.Merdiven korkuluk ve küpeşteleri alüminyum profil doğramadır. Binada 1 adet asansör ve açık otopark bulunmaktadır. Binaya ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Sultanbeyli'de icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu