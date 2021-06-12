Pandemiyle birlikte yazlıklara talep arttı: Yazlık kiralarken sözleşme yapın

Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumluluklarının taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtildiğini vurgulayan Av. Elvan Kakıcı Şimşek, yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşmeyi dikkatle okumakta fayda olduğunu söyledi.

Yapılan sözleşmelerde kiracının cayma hakkının genellikle bulunmadığını dile getiren Şimşek, "Bu nedenle yazlık kiralarken giriş-çıkış tarihlerinin çok iyi belirlenmesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyonun iptal edilmemesini tavsiye ederiz. Aksi takdirde sadece kaporanın yanmasıyla sınırlı kalmayıp, kiranın tamamının ödenmesi gerekebilir" diye konuştu.

ŞAMPİYON MAHALLELER

İstanbul'un en pahalı mahalleleri araştırıldı.

Endeksa.com'un verilerine göre; konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 5 mahalleden 4'ü Sarıyer'de yer alıyor. İlk sıra ise Rumelihisarı'nın. Sarıyer Rumelihisarı'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378, Pınar Mahallesi'nde 28 bin 188, İstinye'de ise 27 bin 130 lira. Ortalama metrekare satış fiyatı Harbiye'de 25 bin 948, Yeniköy'de ise 25 bin 528 lira olarak belirlendi. İstanbul genelinde ise ortalama 4 bin 644 lira oldu.