Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pandemiyle birlikte yazlıklara talep arttı: Yazlık kiralarken sözleşme yapın

    Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumluluklarının taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtildiğini vurgulayan Av. , yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşmeyi dikkatle okumakta fayda olduğunu söyledi.

    Yazlık kiralarken sözleşme yapın

    Yazlık ev kiralayan kişinin hak ve sorumluluklarının taraflar arasında imzalanan sözleşmede belirtildiğini vurgulayan Av. , yazlık evde kalma süresi boyunca herhangi bir problemle karşılaşmamak için bu sözleşmeyi dikkatle okumakta fayda olduğunu söyledi.

    Yapılan sözleşmelerde kiracının cayma hakkının genellikle bulunmadığını dile getiren Şimşek, "Bu nedenle yazlık kiralarken giriş-çıkış tarihlerinin çok iyi belirlenmesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyonun iptal edilmemesini tavsiye ederiz. Aksi takdirde sadece kaporanın yanmasıyla sınırlı kalmayıp, kiranın tamamının ödenmesi gerekebilir" diye konuştu.

    ŞAMPİYON MAHALLELER
    İstanbul'un     en pahalı mahalleleri araştırıldı.

    a.com'un verilerine göre; konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 5 mahalleden 4'ü 'de yer alıyor. İlk sıra ise 'nın. 'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 28 bin 378, Pınar Mahallesi'nde 28 bin 188, 'de ise 27 bin 130 lira. Ortalama metrekare satış fiyatı 'de 25 bin 948, 'de ise 25 bin 528 lira olarak belirlendi. genelinde ise ortalama 4 bin 644 lira oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TUSKON davasında karar!
    Haberler Emlak&OTO Pandemiyle birlikte yazlıklara talep arttı: Yazlık kiralarken sözleşme yapın