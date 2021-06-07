Kırklareli'de bulunan Babaeski İcra Dairesi tarafından Kadıköy'de bulunan 110 metrekare büyüklüğündeki ev müştemilatıyla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 282 bin 648 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 4 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:

Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 118 Ada, 3 Parsel, Cehilli Köy, Köy içi mevkiinde kayıtlı taşınmaz arsa vasıflı gözükse de parsel üzerinde binalar mevcut olup borçluya ait ev, garaj, kömürlük ve samanlık mevcuttur. Ev; 50 yıllık, 110 m2 evde kullanım süresi içinde tadilat yapılmış, sundurma kapatılarak kullanım alanına katılmış, pencereler PVC olarak yenilenmiş, cephesi su bazlı boya ile boyalı çatısı marsilya kiremit kaplı, salon, oturma odası, 2 yatak odası banyo ve wc den oluşmakta tuğla duvarlı karkas olan evde kartonpiyer var kalorifer ısıtmalıdır. Garaj; 100 m2 olan betonarme garajın önü açık bırakılmış olup çatısı marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Kömürlük; garajın bitişiğinde 45 m2 dir ve çatısında marsilya tipi kiremit mevcuttur. Samanlık; 75 m2 alanda kolon ve kirişler ile çevrili dış duvarları olmayan dört cephesi de açıktır.

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