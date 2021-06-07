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    • Emlak&OTO
    • 07.06.2021 11:40
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    • 07.06.2021 11:40
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    Babaeski'de 110 metrekare ev icradan satışa çıkarıldı

    'nun internet sitesinde yayınlanan ilanlar arasında İstanbul Kadıköy'de icradan satılık daire fırsatı da yer aldı. İlana göre 'de bulunan 110 metrekare büyüklüğündeki ev müştemilatıyla birlikte satışa çıkarıldı.

    İstanbul'un yanı başında icradan satılık ucuza daire

    'de bulunan Babaeski İcra Dairesi tarafından Kadıköy'de bulunan 110 metrekare büyüklüğündeki ev müştemilatıyla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 282 bin 648 TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan iş yerinin satış tarihi 4 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 118 Ada, 3 Parsel, Cehilli Köy, Köy içi mevkiinde kayıtlı taşınmaz arsa vasıflı gözükse de parsel üzerinde binalar mevcut olup borçluya ait ev, garaj, kömürlük ve samanlık mevcuttur. Ev; 50 yıllık, 110 m2 evde kullanım süresi içinde tadilat yapılmış, sundurma kapatılarak kullanım alanına katılmış, pencereler PVC olarak yenilenmiş, cephesi su bazlı boya ile boyalı çatısı marsilya kiremit kaplı, salon, oturma odası, 2 yatak odası banyo ve wc den oluşmakta tuğla duvarlı karkas olan evde kartonpiyer var kalorifer ısıtmalıdır. Garaj; 100 m2 olan betonarme garajın önü açık bırakılmış olup çatısı marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Kömürlük; garajın bitişiğinde 45 m2 dir ve çatısında marsilya tipi kiremit mevcuttur. Samanlık; 75 m2 alanda kolon ve kirişler ile çevrili dış duvarları olmayan dört cephesi de açıktır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    İmamoğlu'nun gördüğü-Gerçekte olan
    Haberler Emlak&OTO Kırklareli Babaeski'de 110 metrekare ev icradan satışa çıkarıldı