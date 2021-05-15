İzmir ili Menemen ilçesinde bulunan daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 310 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlanda daireye ilişkin paylaşılan bazı detaylar şöyle:



İzmir İl, Menemen İlçe, 3030 Ada, 2 Parsel, ULUCAK Mahalle/Köy, ZEMİN KAT, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM, İzmir ili Menemen ilçesi Ulucak mah. 3030 ada 2 parselde kayıtlı 20784,00 m2 alanlı 2. blok zemin katta 14/5013 arsa paylı 1 nolu mesken vasıflı taşınmaz, tam pay ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerindeki ana yapı betonarme kolonlu, tuğla duvarlı, asansörlü, doğalgazlı kat kalorifer ısıtmalı olarak inşa edilmiştir. Daire içinde 2,10 m2 alanlı soyunma odası ve 2,40m2 alanlı ebeveyn banyosu bulunan 11,20m2 ve 11,40m2 alanlı 2 yatak odası, 22,20m2 alanlı salon, 9,10 m2 alanlı mutfak, 0,80m2 alanlı depo, 3,50m2 alanlı wc-banyo ve 2 adet balkondan ibaret olup, kat giriş kapısı çelik kapı, iç kapı ve pencereleri amerikan panel doğramalı, dış pencereleri panjurlu,dış balkonları camlı camekanlı,salon ve odaların tabanı lamine parke, sulu hacimleri seramik döşeli, iç duvarları saten boya ve badanalı, tavanları kartonpiyerli, mutfakta banko altı ve üstü hazır mutfak dolaplı, mutfak, wc,banyo duvarları tavana kadar fayans kaplı, wc-banyolarda klozet,hilton lavabo ve duşakabin yer almakta olduğu, elektrik ve suyu mevcut olan meskenin %10 oranında yıpranmış ve 93,00m2 alanlı olup keşif günü iskane açık durumda olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir.

Daireye ilişkin ilana erişmek için tıklayın