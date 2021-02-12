Afyonkarahisar İhsaniye'de bulunan 496 metrekarelik bir arsa üzerinde iki katlı ev satışa çıkarıldı. Eve 247.533 ₺ muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, eve ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



İlana ilişkin bazı özellikler şöyle:



Yapının tabanı 98,00 m2 alana sahiptir. Binanın dış cephesi sıvalı, boyasız, pencereler ahşaptır. Çatısı ahşap oturtma çatı olup, üzeri kiremit kaplıdır. Dış kapısı demir doğramadır. Her katta tek daire bulunmakta olup, girişleri farklıdır. Kısmi bodrum kömürlük olarak kullanılmaktadır. Ayrıca parsel arka cephesinde 25,92 m2 taş duvardan kömürlük vardır. Evin toplam inşaat alanı ise 208 m2'dir.



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