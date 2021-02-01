İstanbul'a 2 saatlik mesafede ucuza daire! Satış tarihi belli oldu

Kırklareli'nde Lüleburgaz 2. İcra Dairesi tarafından Yılmaz mahallesinde bulunan 115 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Dairenin satış tarihi 16 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanın muhammen bedeli 275 bin 78 TL olarak açıklandı. İlanda taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi. İlanda, "Bina dış cephesi; mantolama üzeri, akrilik tipi dış cephe boyalıdır. Bina ana giriş kapısı cam bölmeli alüminyum doğramadır. Binada asansör ve yangın merdiveni bulunmaktadır. Site içerisinde kapalı/açık otopark, açık yüzme havuzu, güvenlik, oyun alanı ve yeşil alan bulunmaktadır.1/249 arsa paylı taşınmaz F blok nolu binanın zemin katında yer almakta olup, güney ve batı olmak üzere 2 cephesi bulunmaktadır. Bina girişine göre sağ-arka cephede yer almaktadır. Konu taşınmaz projesine göre; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 duş, 1 antre ve 2 balkon hacimlerinden ibaret olup, yaklaşık 115,00m² net kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı olup pencereleri ve balkon kapısı pvc doğramadır. Taşınmazın ısınma ihtiyacı doğalgaz yakıtlı kombi ile karşılanmaktadır. Taşınmaz iç mekan özellikleri görülememiştir." ifadeleri yer aldı.

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