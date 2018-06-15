GS arsasına doğa dostu villa projesi

Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü'nün (GS) eski Riva arsası üzerinde Türkiye'de örnek teşkil edecek bir projeye imza atacak. Yılmaz İnşaat, bin 150 dönüm alan üzerinde Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştireceği projeyle arsa bedeli hariç bölgeye 2 milyar liralık dev bir yatırım yapacak. Projede metrekare fiyatları 7 bin liradan başlayacak. Projede 2+1'den 6+1'e kadar farklı villa seçeneklerine yer verilecek. 4 etaptan oluşacak projede yaklaşık bin 500 az katlı villa yer alacak. Projenin ilk etabında ticari alanların yanı sıra 500 villa yapılacak. 2+1 villaların 160 metrekareden başladığı projede, her villanın en az 300 metrekare bahçesi bulunacak.
EKOLOJİK SİTE
Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projeyi planlarken doğayı bozmadıklarını belirterek, "Arazinin en alt kotunda bir göl yapıyoruz. Arazideki doğal sular, o gölete akacak. Burada yenilenebilir enerji sistemleri de yer alacak" dedi. Proje alanında 70 dönümlük park olacağını açıklayan Yılmaz, "200 dönüm özel ormanımız yer alacak" diye konuştu.
EKOLOJİK SİTE
Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projeyi planlarken doğayı bozmadıklarını belirterek, "Arazinin en alt kotunda bir göl yapıyoruz. Arazideki doğal sular, o gölete akacak. Burada yenilenebilir enerji sistemleri de yer alacak" dedi. Proje alanında 70 dönümlük park olacağını açıklayan Yılmaz, "200 dönüm özel ormanımız yer alacak" diye konuştu.
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