Yabancıya satış rekora koşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen yıl 22 bini aşan yabancılara konut satışı, Nisan 2017'den bu yana her ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydediyor. Bin 729 konutun yabancılara satıldığı 2018'in Şubat ayında artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4'ü buldu. Yabancıya satışta ilk sırayı 604 konutla İstanbul alırken; İstanbul'u 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Geçen ay Suudi Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.
TEŞVİKLER ETKİLİ OLDU İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, döviz kurlarındaki değer artışının yabancıya satışların yükselmesini sağladığını belirterek, hükümetin yabancıya satışta sunduğu teşviklerin de önemli katkı sağladığını kaydetti. Buna ek olarak, şirketlerin piyasadaki durgunluk nedeniyle fiyat artışı yapmadığına ve cazip kampanyalar uyguladığına dikkat çeken Durbakayım, yabancıya satışların bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda yeni bir rekor geleceğini vurguladı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı AltanElmas da bu yıl yabancıya konut satışlarının rekor düzeyde artarak süreceği tahminini dile getirdi. Elmas, "Yabancıya konut satışındaki yükseliş, yabancının içte ve dıştaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye'ye güvendiğini göstermektedir" dedi.
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