Asgari ücret fırsatçıları yandı: Uygunsuz etiket ve fahiş fiyat artırımlarına verilecek cezalar yükseliyor!

Ticaret Bakanlığı denetimi (AA)

İŞTE İŞLEM BAŞINA UYGULANACAK YENİ CEZALAR:

Yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 3 bin 973 lira.

Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun teslim edilmemesi halinde 3 bin 922 lira.

Azami tamir süresinin aşılması, onarım hizmetinin mevzuata uygun sunulmaması halinde 3 bin 973 lira.

Bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmayan servis istasyonlarına, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmazsa 32 bin 510 lira.