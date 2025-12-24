Asgari ücret fırsatçıları yandı: Uygunsuz etiket ve fahiş fiyat artırımlarına verilecek cezalar yükseliyor!
Tüketiciyi aldatanlara uygulanan cezalar arttırıldı. Aidatsız kart vermeyene 99.3 milyon TL, uygunsuz etikete 3 bin 973 lira ceza kesilecek. Maaş zamlarını bahane edip fiyat arttıranlara göz açtırılmayacak.
Yeni yıla yeni cezalarla girilecek. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki cezalar ile hakem heyetlerine yapılacak başvurularda dikkate alınacak uyuşmazlıkların parasal sınırlarında yüzde 25.49'luk yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
İŞTE İŞLEM BAŞINA UYGULANACAK YENİ CEZALAR:
Yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 3 bin 973 lira.
Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun teslim edilmemesi halinde 3 bin 922 lira.
Azami tamir süresinin aşılması, onarım hizmetinin mevzuata uygun sunulmaması halinde 3 bin 973 lira.
Bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmayan servis istasyonlarına, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmazsa 32 bin 510 lira.
Abonelik sözleşmeleri kapsamında, süresi biten sözleşmelerinin otomatik uzamaması yasağına uyulmaması, taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik olması ve sözleşmenin feshine yönelik taleplerin yerine getirilmemesi halinde işlem başına 3 bin 973 lira.
Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 19 bin 827, teslim edilmeyen konut başına 446 bin 627 lira.
Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 22 bin 329 lira.
Perakende fiyat etiketi aykırılıklarının her biri için 3 bin 973 lira.
ŞARTLI KREDİYE 19 BİN 827 TL CEZA
Aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak ceza 99 milyon 352 bin liraya çıkarılacak. Kredi kullanma karşılığı haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere, her bir aykırı işlem için 19 bin 827 lira ceza uygulanacak.
ALDATICI REKLAM İÇİN 39.9 MİLYON TL
Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik cezalar da tespit edildi. Reklam Kurulu, bu kapsamda 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulayabilecek.
186 BİN TL ALTI UYUŞMAZLIKLAR HAKEME GİDECEK
Gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 186 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında hakem heyetleri görevli olacak.
PUAN OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internetteki aldatıcı puan ve yorumları mercek altına aldı. Kurul, bir tatil acentesinin puanlamalarının "5 puan" yerine "10 puan" üzerinden yayımlandığını, "Google Yorumlar" sayfasında "3.7" olan puanın acentanın sitesinde "8.8" olarak görüntülendiğini belirledi. Bunun üzerine şirketten açıklama istendi. Şirket, puanları iki ile çarptıktan sonra, son bir ay için bir puan daha eklendiğini belirtti. Elde edilen rakamın yine 8.8'i bulmamasıyla ilgili soruya da "Google'da puan güncellemesi olduysa eş zamanlı yansımamış olabilir" yanıtını verdi. Uygulanan puanlama sistemiyle ilgili tüketicilere bilgi verilmediğini, eksik bilgilendirmeye neden olunduğunu belirleyen Kurul, 863 bin 580 lira cezaya karar verirken, reklamları durdurdu.
ELEŞTİRİYE DESTEK
Kurul başka kararında ise bir alışveriş sitesindeki paketlemeyi eleştiren tüketici yorumunun "Lütfen yorumunuzu düzenleyip yeniden gönderin" denilerek reddedildiğine dikkat çekti. Kurul, yine 863 bin 580 lira ceza ve ticari uygulamaların durdurulmasına karar verdi.
ÖVEN HASTA YORUMLARIYLA REKLAM
Kurul bazı internet siteleri ile doktorların adına açılan Instagram hesaplarındaki "hasta yorumu" adı altındaki ibareleri de inceledi. "Çok değerlisiniz hocam", "canım doktorum" gibi ifadelere dikkat çeken Kurul, reklam yapıldığına hükmederek reklam durdurma cezası verdi.
Haber: Barış Şimşek