PODCAST CANLI YAYIN

2026 yılı pasaport ve kağıt tarifesi belli oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle değerli kâğıt fiyatları yeniden belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre kimlik kartı bedeli 220 liraya, sürücü belgesi 1690 liraya, pasaport defteri bedeli ise 1351 liraya yükseltildi.

Giriş Tarihi:
2026 yılı pasaport ve kağıt tarifesi belli oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026'da uygulanacak değerli kâğıt ücretleri netleşti.

Noter kâğıdı ve beyanname 149 lira, pasaport 1351 lira, ikamet izni 964 lira olurken, sürücü belgeleri 1690 lira, kayıp kimlik kartı 440 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Resmi GazeteResmi Gazete

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu! Ankara'da düşen jetin enkazına ulaşıldı: Heyetin tümü hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL'yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: "İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun"
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran'la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde "aday benim" pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde "deprem" revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin “Kütüphane”sine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran'ın o villası!
Gazze için Galata'ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı