2026 yılı pasaport ve kağıt tarifesi belli oldu! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2026'da uygulanacak değerli kâğıt ücretleri netleşti.

Noter kâğıdı ve beyanname 149 lira, pasaport 1351 lira, ikamet izni 964 lira olurken, sürücü belgeleri 1690 lira, kayıp kimlik kartı 440 lira olarak belirlendi. Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.