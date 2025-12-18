Deutsche Bank Uyardı: 2026 Yılında Piyasaları Bekleyen Büyük Tehlike

⚠️ Sermaye Piyasaları ve Diğer Kritik Riskler

Ankette öne çıkan diğer başlıklar, 2026 yılının finans dünyası için "dikensiz gül bahçesi" olmayacağını kanıtlar nitelikte. Uzmanlar sadece teknoloji ve faizle sınırlı kalmayan, daha geniş çaplı kriz senaryolarını da masaya yatırdı.

Sermaye Piyasası Krizi: Katılımcıların yüzde 22'si , sermaye piyasalarında yaşanabilecek genel bir krizin piyasa istikrarı için büyük risk taşıdığını vurguladı.

Tahvil ve İş Gücü: Tahvil getirilerinin beklenenden daha fazla yükselmesi ve merkez bankalarının piyasa beklentisinin aksine faiz artışlarına gitmek zorunda kalması da risk listesinde. Ayrıca, yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı muhtemel işsizlik dalgası ve bunun ekonomik yansımaları da endişe kaynağı olarak görülüyor.

⚖️ Jerome Powell Bilmecesi: Kalacak mı Gidecek mi?

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğine dair belirsizlik oldu. Fed başkanları genellikle görev süreleri dolduğunda kurumdan tamamen ayrılsa da, Powell için farklı senaryolar konuşuluyor.

Ankete katılanların yüzde 41'i, Powell'ın başkanlık görevi bittikten sonra bile Fed Guvernörü olarak kalmaya devam edebileceğini ve oy hakkını koruyabileceğini düşünüyor. Ancak bu konudaki yanıtların dağınıklığı, piyasa temsilcilerinin net bir öngörüde bulunamadığını ve bu durumun 2026 yılında ciddi bir gündem maddesi olacağını gösteriyor. Powell'ın kurum içinde kalması, yeni başkanla yaşanabilecek olası fikir ayrılıkları nedeniyle piyasalarda çift başlılık algısı yaratabilir.