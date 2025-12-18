Deutsche Bank Uyardı: 2026 Yılında Piyasaları Bekleyen Büyük Tehlike
Avrupa'nın finans devlerinden Deutsche Bank, küresel piyasaların nabzını tutan son derece kritik bir anket yayınladı. Yatırımcıların ve ekonomistlerin gözü şimdiden 2026 yılına çevrilmişken, bankanın raporu yaklaşan olası fırtınanın sinyallerini veriyor.
Herkesin büyük bir heyecanla takip ettiği teknolojik devrimin aslında devasa bir risk taşıdığı ortaya çıktı. Peki, cüzdanları ve küresel ekonomiyi bekleyen asıl tehlike ne?
📉 Teknoloji Hisselerinde "Balon" Endişesi
Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen ve küresel finans piyasalarından tam 440 temsilcinin katıldığı bu dev anket, piyasa profesyonellerinin korkulu rüyasını gözler önüne serdi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, yaklaşan en büyük tehdidin teknoloji sektöründen geleceğini düşünüyor.
-
Yapay Zeka Heyecanı Sönüyor mu? Ankete katılanların yüzde 57 gibi ezici bir çoğunluğu, 2026 yılında piyasa istikrarını bozacak en büyük riskin "teknoloji hisselerindeki değer kaybı" ve "yapay zeka heyecanının sönmesi" olduğunu belirtti.
-
Aşırı Değerleme Riski: Son dönemde yapay zeka (AI) teknolojilerine yapılan devasa yatırımlar ve bu şirketlerin hisselerinin rekor seviyelere çıkması, uzmanlarda "balon" endişesi yaratıyor. Beklentilerin karşılanamaması durumunda teknoloji borsalarında yaşanacak sert bir düşüşün, tüm küresel piyasaları domino etkisiyle sarsabileceği öngörülüyor.
🏦 Fed ve Faiz Politikalarındaki Belirsizlik
Teknoloji dünyasındaki risklerin hemen ardından, gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'na (Fed) çevriliyor. Para politikalarındaki olası değişimler, yatırımcıların radarındaki ikinci büyük tehlike olarak öne çıkıyor.
Katılımcıların yüzde 27'si, Fed'in atacağı adımların piyasada kargaşa yaratabileceğini düşünüyor. Özellikle yeni bir Fed başkanının göreve gelmesi ve agresif faiz indirimleri için baskı yapması senaryosu, finansal istikrarı tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor. Piyasa, dengesiz ve siyasi baskıyla alınan faiz kararlarının enflasyonu tetiklemesinden veya resesyona yol açmasından endişe ediyor.
⚠️ Sermaye Piyasaları ve Diğer Kritik Riskler
Ankette öne çıkan diğer başlıklar, 2026 yılının finans dünyası için "dikensiz gül bahçesi" olmayacağını kanıtlar nitelikte. Uzmanlar sadece teknoloji ve faizle sınırlı kalmayan, daha geniş çaplı kriz senaryolarını da masaya yatırdı.
-
Sermaye Piyasası Krizi: Katılımcıların yüzde 22'si, sermaye piyasalarında yaşanabilecek genel bir krizin piyasa istikrarı için büyük risk taşıdığını vurguladı.
-
Tahvil ve İş Gücü: Tahvil getirilerinin beklenenden daha fazla yükselmesi ve merkez bankalarının piyasa beklentisinin aksine faiz artışlarına gitmek zorunda kalması da risk listesinde. Ayrıca, yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı muhtemel işsizlik dalgası ve bunun ekonomik yansımaları da endişe kaynağı olarak görülüyor.
⚖️ Jerome Powell Bilmecesi: Kalacak mı Gidecek mi?
Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri de Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğine dair belirsizlik oldu. Fed başkanları genellikle görev süreleri dolduğunda kurumdan tamamen ayrılsa da, Powell için farklı senaryolar konuşuluyor.
Ankete katılanların yüzde 41'i, Powell'ın başkanlık görevi bittikten sonra bile Fed Guvernörü olarak kalmaya devam edebileceğini ve oy hakkını koruyabileceğini düşünüyor. Ancak bu konudaki yanıtların dağınıklığı, piyasa temsilcilerinin net bir öngörüde bulunamadığını ve bu durumun 2026 yılında ciddi bir gündem maddesi olacağını gösteriyor. Powell'ın kurum içinde kalması, yeni başkanla yaşanabilecek olası fikir ayrılıkları nedeniyle piyasalarda çift başlılık algısı yaratabilir.