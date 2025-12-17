Apple'ın Gizli Dosyası Sızdı: Katlanabilir iPhone ve Robot Geliyor

Mac Dünyasında "Ucuz" ve "Süper Güçlü" Dönemi

Bilgisayar tarafında strateji tamamen değişiyor. Apple, sadece profesyonellere değil, her bütçeye hitap etmeye hazırlanıyor. Özellikle "A18 Pro işlemcili uygun fiyatlı MacBook" projesi, şirketin eğitim ve giriş seviyesi pazarını domine etme isteğini gösteriyor. Bu cihaz, muhtemelen piyasadaki en ulaşılabilir MacBook olacak.

Diğer yanda ise performans canavarları var. M5 ve M6 işlemci ailesi, Mac Studio ve MacBook Pro modellerine güç verecek. Sızıntılar, Apple'ın M5 serisini tamamlayıp hızla M6 mimarisine geçiş yapacağını doğruluyor.