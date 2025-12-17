PODCAST CANLI YAYIN

Apple'ın Gizli Dosyası Sızdı: Katlanabilir iPhone ve Robot Geliyor

Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Apple'ın kapalı kapılar ardında geliştirdiği en gizli projeler, bir yazılım güncellemesiyle açığa çıktı.

Sızdırılan iOS kodları, şirketin 2026 ve sonrası için hazırladığı devasa ürün ordusunu tüm detaylarıyla ifşa etti. Listede neler yok ki? Yıllardır efsaneleşen o katlanabilir telefon sonunda gerçeğe dönüşüyor. 🤖

iPhone Efsanesi Şekil Değiştiriyor

Apple hayranlarının yıllardır beklediği haber sonunda geldi. Sızdırılan "V68" kod adlı cihaz, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olarak kayıtlara geçti. Samsung'un tekelinde olan bu pazara Apple'ın girişi, akıllı telefon rekabetini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Ancak yenilikler bununla sınırlı değil. Şirket, iPhone serisini sadece katlamakla kalmıyor, aynı zamanda inceltiyor. Listede yer alan "iPhone Air 2" ve "iPhone 17e" modelleri, Apple'ın tasarım dilinde daha zarif ve hafif bir döneme geçeceğinin en büyük kanıtı. Elbette güç tutkunları için iPhone 18 Pro serisi de listedeki sarsılmaz yerini koruyor.

Mac Dünyasında "Ucuz" ve "Süper Güçlü" Dönemi

Bilgisayar tarafında strateji tamamen değişiyor. Apple, sadece profesyonellere değil, her bütçeye hitap etmeye hazırlanıyor. Özellikle "A18 Pro işlemcili uygun fiyatlı MacBook" projesi, şirketin eğitim ve giriş seviyesi pazarını domine etme isteğini gösteriyor. Bu cihaz, muhtemelen piyasadaki en ulaşılabilir MacBook olacak.

Diğer yanda ise performans canavarları var. M5 ve M6 işlemci ailesi, Mac Studio ve MacBook Pro modellerine güç verecek. Sızıntılar, Apple'ın M5 serisini tamamlayıp hızla M6 mimarisine geçiş yapacağını doğruluyor.

Evinize Robotlar Giriyor

Apple'ın gelecek vizyonu sadece cepte veya masada değil, evin her köşesinde olmayı hedefliyor. Listede en çok dikkat çeken ürünlerden biri "Masaüstü Robot" oldu. J595 kod adıyla geliştirilen bu cihaz, yapay zeka destekli bir ev asistanı olarak konumlanıyor. Ayrıca AirTag 2 ile kayıp eşya derdi daha gelişmiş teknolojilerle çözülürken, Vision Air ile sanal gerçeklik deneyimi daha hafif ve ekonomik hale getiriliyor.

SIZDIRILAN TÜM 2026 APPLE ÜRÜNLERİ LİSTESİ

İşte sızdırılan iOS kodlarında yer alan, kod adları ve modelleriyle birlikte Apple'ın dev ürün listesi:

Kategori Ürün Adı Model / Kod Adı
iPhone iPhone 17e V159
iPhone Air 2 V62
iPhone 18 Pro V63
iPhone 18 Pro Max V64
Katlanabilir iPhone (Foldable) V68
Mac (Laptop) Uygun Fiyatlı MacBook (A18 Pro Çip) J700
MacBook Air (13/15 inç - M5) J813, J815
MacBook Pro (14/16 inç - M5 Pro/Max) J714c, J714s, J716c, J716s
MacBook Pro (14 inç - M6) J804
MacBook Pro (14/16 inç - M6 Pro/Max) K114c, K114s, K116c, K116s
Mac (Masaüstü) Mac Studio (M5 Max/Ultra) J775c, J775d
Mac mini (M5 / Pro) J873g, J873s
iPad iPad 12 (Wi-Fi ve Hücresel) J581, J582
iPad Air (11/13 inç - M4) J707, J708, J737, J738
Giyilebilir Apple Watch Series 12 N237, N238
Apple Watch Ultra 4 N240
Vision Air (Uygun Fiyatlı) N100
Vision Pro (2. Nesil / Ucuz) N109
AR Gözlük Prototipi N421
Mac Bağlantılı AR Gözlük N107
Yapay Zeka Akıllı Gözlük N50 / N401
Ev & Aksesuar AirTag 2 B589
HomePod mini 2 B525
Masaüstü Robot J595
Akıllı Ev Kamerası J229
Apple TV J355
Apple Studio Display 2 J427, J527
HomePas (Ana Sürüm) J490
HomePad (Sabit Sürüm) J491
Çip (İşlemci) M5 Pro / Max / Ultra T6050
M6 T8152
A20 / A20 Pro T8160
U3 (Ultra Geniş Bant) T2034
Fotoğraflar: AI,AA

