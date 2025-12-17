Apple'ın Gizli Dosyası Sızdı: Katlanabilir iPhone ve Robot Geliyor
Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Apple'ın kapalı kapılar ardında geliştirdiği en gizli projeler, bir yazılım güncellemesiyle açığa çıktı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SIZDIRILAN TÜM 2026 APPLE ÜRÜNLERİ LİSTESİ
İşte sızdırılan iOS kodlarında yer alan, kod adları ve modelleriyle birlikte Apple'ın dev ürün listesi:
|Kategori
|Ürün Adı
|Model / Kod Adı
|iPhone
|iPhone 17e
|V159
|iPhone Air 2
|V62
|iPhone 18 Pro
|V63
|iPhone 18 Pro Max
|V64
|Katlanabilir iPhone (Foldable)
|V68
|Mac (Laptop)
|Uygun Fiyatlı MacBook (A18 Pro Çip)
|J700
|MacBook Air (13/15 inç - M5)
|J813, J815
|MacBook Pro (14/16 inç - M5 Pro/Max)
|J714c, J714s, J716c, J716s
|MacBook Pro (14 inç - M6)
|J804
|MacBook Pro (14/16 inç - M6 Pro/Max)
|K114c, K114s, K116c, K116s
|Mac (Masaüstü)
|Mac Studio (M5 Max/Ultra)
|J775c, J775d
|Mac mini (M5 / Pro)
|J873g, J873s
|iPad
|iPad 12 (Wi-Fi ve Hücresel)
|J581, J582
|iPad Air (11/13 inç - M4)
|J707, J708, J737, J738
|Giyilebilir
|Apple Watch Series 12
|N237, N238
|Apple Watch Ultra 4
|N240
|Vision Air (Uygun Fiyatlı)
|N100
|Vision Pro (2. Nesil / Ucuz)
|N109
|AR Gözlük Prototipi
|N421
|Mac Bağlantılı AR Gözlük
|N107
|Yapay Zeka Akıllı Gözlük
|N50 / N401
|Ev & Aksesuar
|AirTag 2
|B589
|HomePod mini 2
|B525
|Masaüstü Robot
|J595
|Akıllı Ev Kamerası
|J229
|Apple TV
|J355
|Apple Studio Display 2
|J427, J527
|HomePas (Ana Sürüm)
|J490
|HomePad (Sabit Sürüm)
|J491
|Çip (İşlemci)
|M5 Pro / Max / Ultra
|T6050
|M6
|T8152
|A20 / A20 Pro
|T8160
|U3 (Ultra Geniş Bant)
|T2034