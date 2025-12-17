Elon Musk servetini katladı! Trilyoner olma yolunda dev adım attı

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin hissedarı Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda bir adım daha attı. Musk'ın serveti önceki gün 677 milyar dolara çıktı. Böylelikle Elon Musk 600 milyar dolar servete sahip olan ilk kişi oldu. Musk'ın net varlığı iki ayda yaklaşık 100 milyar dolar arttı. Gelişme, SpaceX'in 2026'da halka arz yapmayı hedeflediği ve şirketin değerinin 2026 yılında yaklaşık 1.5 trilyon dolar olabileceği bir dönemde yaşandı.

