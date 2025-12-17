Bu hafta benzin fiyatlarında yüzde 5.5'i aşan indirim
Petrol fiyatlarındaki gerilemeler akaryakıt pompalarına da yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine dün gelen 2.02 liralık indirimin ardından bugün 83 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.
Giriş Tarihi:
Petrol fiyatlarındaki gerilemeler akaryakıt pompalarına da yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine dün gelen 2.02 liralık indirimin ardından bugün 83 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti. Böylece İstanbul'da benzin ortalama 51.72 liraya, Ankara'da 52.57 liraya, İzmir'de ise 52.91 liraya geriledi. Bu hafta benzin fiyatlarında yüzde 5.5'i aşan indirim kaydedilmiş oldu.