Ankara-Niğde otoyolu’na uluslararası ödül

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun, her yıl düzenlediği 'IRF Global Başarı Ödülleri' kapsamında Ankara- Niğde Otoyolu'nun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyolu 16 Aralık 2020 yılında hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Ankara-Niğde Otoyolumuz proje yönetimi, finansal modelleme, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir altyapı yaklaşımı gibi kriterlerdeki başarısıyla ödülü aldı. Otoyol ile 5 yılda 30 milyar lira tasarruf ettik. 510 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçtik" şeklinde konuştu.

