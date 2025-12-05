Pegasus 9 Euro kampanyası başladı! Hangi ülkelere geçerli? İşte tarihleri

(Kaynak: AA)

BAGAJDA EK AVANTAJLAR

Bu kampanyayı diğerlerinden ayıran en dikkat çekici detaylardan biri de bagaj ücretlerine getirilen özel indirimler oldu. Kampanya kapsamındaki biletler "Light Paket" kategorisinde yer alıyor ve yalnızca koltuk altına sığabilen küçük çantayı içeriyor. Ancak Pegasus, bu dönemde alınan biletler için şu avantajlı ücretlendirmeleri sunuyor:

Kabin Bagajı: 5 Euro

12 kg Uçak Altı Bagaj: 5 Euro

Süper Eko Paket Yükseltmesi: Light paket üzerine yalnızca 10 Euro ekleyerek 20 kg bagaj + kabin bagajı hakkı

Normalde çok daha yüksek olan bagaj ücretlerinin sembolik seviyelere inmesi, toplam seyahat maliyetini ciddi şekilde azaltıyor.