Pegasus 9 Euro kampanyası başladı! Hangi ülkelere geçerli? İşte tarihleri
Pegasus, yılın en çok beklenen kampanyalarından birini duyurarak seyahat severleri harekete geçirdi. Sadece 150 bin koltukla sınırlı olarak başlatılan kampanya kapsamında yolcular, seçili direkt yurt dışı rotalarına vergiler hariç 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla uçma şansı yakalıyor. İşte tarihler…
Kampanya bugün itibarıyla başlarken, belirtilen ücret sınıfındaki koltuklar tükendiği anda fırsat otomatik olarak sona erecek. Uygun fiyatlı bilet arayışındaki yolcular için önemli bir avantaj sunan kampanya, hem biletleme hem de uçuş tarihleri açısından geniş bir tercih aralığı sağlıyor. Peki hangi ülkelere geçerli?
ARALIK 2025 PEGASUS KAMPANYASI
Pegasus Hava Yolları, kış ve ilkbahar sezonuna özel yeni yurt dışı kampanyasını duyurarak BolBol üyelerine cazip bir fırsat sundu. Kampanya kapsamında seçili uluslararası hatlara 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçmak mümkün oluyor. Yalnızca 3 gün süreyle geçerli olacak kampanya, sınırlı sayıdaki koltuk için uygulanacak.
PEGASUS KAMPANYA TARİHLERİ VE GEÇERLİ ROTALAR
Erken plan yapan yolcular için büyük avantaj sağlayan kampanya, 5-7 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan biletlerde geçerli olacak. Bu tarihlerde bilet satın alanlar, 12 Ocak - 28 Mart 2026 dönemindeki uçuşlarda indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.
Toplam 150.000 koltukla sınırlandırılmış kampanya; Kıbrıs hariç olmak üzere Pegasus'un seçili direkt yurt dışı uçuş noktalarını kapsıyor. Fırsattan yararlanabilmek için biletlerin flypgs.com üzerinden veya Pegasus'un resmi mobil uygulamasından satın alınması gerekiyor.
BAGAJDA EK AVANTAJLAR
Bu kampanyayı diğerlerinden ayıran en dikkat çekici detaylardan biri de bagaj ücretlerine getirilen özel indirimler oldu. Kampanya kapsamındaki biletler "Light Paket" kategorisinde yer alıyor ve yalnızca koltuk altına sığabilen küçük çantayı içeriyor. Ancak Pegasus, bu dönemde alınan biletler için şu avantajlı ücretlendirmeleri sunuyor:
Kabin Bagajı: 5 Euro
12 kg Uçak Altı Bagaj: 5 Euro
Süper Eko Paket Yükseltmesi: Light paket üzerine yalnızca 10 Euro ekleyerek 20 kg bagaj + kabin bagajı hakkı
Normalde çok daha yüksek olan bagaj ücretlerinin sembolik seviyelere inmesi, toplam seyahat maliyetini ciddi şekilde azaltıyor.
KAMPANYADAN KİM YARARLANABİLİR?
İndirimli fiyatlar yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için geçerlidir. Üyeliği bulunmayan yolcuların, bilet satın almadan önce ücretsiz bir hesap oluşturmaları gerekiyor. Biletleme sırasında BolBol üyeliğine kayıtlı telefon numarasının girilmesi zorunlu; aksi halde kampanya fiyatları aktifleşmiyor.
KAMPANYA ÖZETİ
Satış Tarihleri: 5 – 7 Aralık 2025
Uçuş Tarihleri: 12 Ocak – 28 Mart 2026
Başlangıç Fiyatı: 9€ + vergiler
Koltuk Sayısı: 150.000
Güncel bilgiler için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.