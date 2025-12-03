Türkiye’nin CDS primi 7.5 yılın en düşük seviyesine indi: Finansal istikrar güçlendi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece Türkiye'nin kredi risk primi 7.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken, dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadesini kullandı.



FONLAR MASAYA YATIRILDI

Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı. Serbest ve para piyasası fonları ile POS'ların masaya yatırıldığı belirtildi.