PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin CDS primi 7.5 yılın en düşük seviyesine indi: Finansal istikrar güçlendi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece Türkiye’nin kredi risk primi 7.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken, dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı” ifadesini kullandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye’nin CDS primi 7.5 yılın en düşük seviyesine indi: Finansal istikrar güçlendi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 233 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece Türkiye'nin kredi risk primi 7.5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken, dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadesini kullandı.


FONLAR MASAYA YATIRILDI

Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplandı. Serbest ve para piyasası fonları ile POS'ların masaya yatırıldığı belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kılıçdaroğlu özgür medyaya konuştu: Tutsak CHP’liyi korku sardı!
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
İdefix
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...