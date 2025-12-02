Ankara'da gündem sahte altın! Bakanlıklar ve sektör temsilcileri toplantı yapacak

Kuyumculuk sektörü için 10-11 Aralık'ta başkentte Maliye, İçişleri, Adalet ve Ticaret Bakanlıkları ile RTÜK'ün de katılacağı bir zirve gerçekleştirecek. Kuyumculuk sektörü temsilcilerinin katılacağı zirve hakkında konuşan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sahte altınla mücadele yöntemlerinin masaya yatırılacağını belirterek, "Sahtecilikle ilgili sıkıntılar arttı" dedi.

