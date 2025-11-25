Pegasus’tan 1 Euro’luk bilet! İstanbul - Ljubljana satışları açıldı: İşte tarihler ve şartlar

İstanbul–Ljubljana hattında 1 Euro'dan başlayan biletlerin satışa açılması, hem uygun fiyat arayan yolcuların hem de yeni destinasyonlar keşfetmek isteyenlerin dikkatini çekti. İşte kampanya tarihleri ve şartları…

Kampanya kapsamındaki biletlerin satışları 25 Kasım 2025'te başladı. Yeni hatta yapılacak uçuşlar ise 26 Ocak 2026 – 24 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pegasus'un bu hamlesi, hem uygun fiyatlı seyahat fırsatı arayan yolcular hem de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'yı keşfetmek isteyenler için ilgi çekiyor.

Pegasus, İstanbul çıkışlı uçuş ağına Slovenya'nın başkenti Ljubljana'yı da ekleyeceğini duyurdu. Yeni hat için özel bir kampanya başlatan havayolu, biletleri 1 euro + vergiler seviyesinden satışa çıkardı.

Sınırlı sayıda sunulan kampanyalı biletler, Pegasus'un resmi web sitesi ile mobil uygulaması üzerinden kolayca satın alınabiliyor.