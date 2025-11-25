PODCAST CANLI YAYIN

Pegasus’tan 1 Euro’luk bilet! İstanbul - Ljubljana satışları açıldı: İşte tarihler ve şartlar

Pegasus’tan yeni bilet kampanyası geldi. Rotasını yenileyen havayolu şirketi, İstanbul ile Ljubljana arasında seferlerini duyurdu. Peki Ljubljana nerede, nasıl gidilir? İşte bilet kampanyasının tarihleri…

İstanbul–Ljubljana hattında 1 Euro'dan başlayan biletlerin satışa açılması, hem uygun fiyat arayan yolcuların hem de yeni destinasyonlar keşfetmek isteyenlerin dikkatini çekti. İşte kampanya tarihleri ve şartları…

PEGASUS'TAN 1 EURO'LUK BİLET

Pegasus, İstanbul'dan Ljubljana'ya yeni hattını duyurdu. 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler, yalnızca 5.000 koltukla sınırlı olacak.

Kampanya kapsamındaki biletlerin satışları 25 Kasım 2025'te başladı. Yeni hatta yapılacak uçuşlar ise 26 Ocak 2026 – 24 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pegasus'un bu hamlesi, hem uygun fiyatlı seyahat fırsatı arayan yolcular hem de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'yı keşfetmek isteyenler için ilgi çekiyor.

Pegasus, İstanbul çıkışlı uçuş ağına Slovenya'nın başkenti Ljubljana'yı da ekleyeceğini duyurdu. Yeni hat için özel bir kampanya başlatan havayolu, biletleri 1 euro + vergiler seviyesinden satışa çıkardı.

Sınırlı sayıda sunulan kampanyalı biletler, Pegasus'un resmi web sitesi ile mobil uygulaması üzerinden kolayca satın alınabiliyor.

