Aselsan ve 5 Şirketten Yatırımcılara Temettü Müjdesi

Borsa İstanbul'da heyecan devam ediyor! Halka açık şirketlerin yatırımcılarına sunduğu kâr payı ödemeleri, 24-28 Kasım işlem haftasında da gündemde.

Giriş Tarihi:
Tam 6 şirket, bu hafta yatırımcılarının yüzünü güldürecek ve nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Fotoğraflar: AA

Pazartesi Başlangıcı: SDT Uzay Teknolojileri (SDTTR)

Haftanın temettü perdesi, ilk olarak savunma sanayinin önemli oyuncularından SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) ile açılıyor. Şirket, 24 Kasım Pazartesi günü yatırımcılarına 1. taksit temettü ödemesini yapacak.

  • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,0855189 TL

  • Net Hisse Başı Temettü: 0,072691 TL

Salı Coşkusu: Aselsan ve Diğerleri Üç Şirket Birden!

25 Kasım Salı günü ise takvimin en yoğun ve merakla beklenen günü! Savunma sanayi devimiz Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) başta olmak üzere, toplam üç şirket temettü dağıtımı için hak kullanım tarihine ulaşıyor.

  • Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS):

    • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,2346491 TL

    • Net Hisse Başı Temettü: 0,1994517 TL

  • Bor Şeker A.Ş. (BORSK):

    • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,8333333 TL

    • Net Hisse Başı Temettü: 0,7083333 TL

  • Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM): (2. Taksit)

    • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,4179027 TL

    • Net Hisse Başı Temettü: 0,3552172 TL

Desa Deri'den 3. Taksit Ödemesi

Haftanın ortasında, 27 Kasım Perşembe günü, bir temettü ödemesi daha yatırımcılarla buluşuyor. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA), yatırımcılarına kâr payının 3. taksitini dağıtarak cüzdanları şenlendirecek.

  • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,0840336 TL

  • Net Hisse Başı Temettü: 0,0714285 TL

CUMA KAPANIŞI: GÜNDOĞDU GIDA İLE HAFTAYA VEDA

28 Kasım Cuma günü ise haftanın temettü maratonu sona eriyor. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) tarafından yapılacak 3. taksit temettü ödemesi ile yatırımcılar yeni haftaya kâr payları ile başlayacak.

  • Brüt Hisse Başı Temettü: 0,051282 TL

  • Net Hisse Başı Temettü: 0,0435897 TL

Temettü Takvimi Özeti: Tüm Detaylar Bir Arada!

Şirket (Kod) Temettü Tarihi Taksit Bilgisi Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL)
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 24 Kasım 1. Taksit 0,0855189 0,072691
Aselsan (ASELS) 25 Kasım - 0,2346491 0,1994517
Bor Şeker (BORSK) 25 Kasım - 0,8333333 0,7083333
Ofis Yem Gıda (OFSYM) 25 Kasım 2. Taksit 0,4179027 0,3552172
Desa Deri (DESA) 27 Kasım 3. Taksit 0,0840336 0,0714285
Gündoğdu Gıda (GUNDG) 28 Kasım 3. Taksit 0,051282 0,0435897

TEMETTÜ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Temettü, bir şirketin elde ettiği net kârdan, yönetim kurulunun kararıyla, ortaklarına nakit veya hisse senedi olarak dağıttığı paydır. Temettü ödemeleri, şirketlerin finansal sağlığının ve yatırımcılarına verdikleri değerin önemli bir göstergesidir. Özellikle düzenli temettü dağıtan şirketler, uzun vadeli yatırımcılar için güvenilir bir gelir kaynağı oluşturur. Temettü ödemeleriyle şirketler:

  • Yatırımcı Güvenini Artırır: Kârın paylaşılması, şirketin geleceğine olan güveni pekiştirir.

  • Pasif Gelir Sağlar: Hisse sahiplerine ek bir gelir kapısı açar.

  • Hisse Talebini Artırır: Düzenli ödemeler, hisseye olan ilgiyi ve talebi yükseltir.

