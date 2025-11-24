Aselsan ve 5 Şirketten Yatırımcılara Temettü Müjdesi

Tam 6 şirket, bu hafta yatırımcılarının yüzünü güldürecek ve nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Fotoğraflar: AA

Pazartesi Başlangıcı: SDT Uzay Teknolojileri (SDTTR)

Haftanın temettü perdesi, ilk olarak savunma sanayinin önemli oyuncularından SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) ile açılıyor. Şirket, 24 Kasım Pazartesi günü yatırımcılarına 1. taksit temettü ödemesini yapacak.

Brüt Hisse Başı Temettü: 0,0855189 TL

Net Hisse Başı Temettü: 0,072691 TL

Salı Coşkusu: Aselsan ve Diğerleri Üç Şirket Birden!

25 Kasım Salı günü ise takvimin en yoğun ve merakla beklenen günü! Savunma sanayi devimiz Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) başta olmak üzere, toplam üç şirket temettü dağıtımı için hak kullanım tarihine ulaşıyor.