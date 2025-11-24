POS Cihazında Bu Uyarı Çıkarsa Yandınız! Hemen İşlemi İptal Edin

⚠️ EKRANDA BU YAZILARI GÖRÜRSENİZ SAKIN KARTI OKUTMAYIN!

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşların ödeme sırasında POS cihazının ekranına mutlaka bakması gerektiğini vurguluyor. Dolandırıcılar, ilk işlemde karttan para çekip, ikinci kez çekim yapabilmek için çeşitli hata mesajlarını manipüle edebiliyor.

İşte dolandırıcılık sinyali olabilecek o uyarılar:

"İşlem Başarısız"

"Tekrar Deneyin"

"Tutar Değişti"

"Onay Bekliyor"

Uzmanlara göre; eğer kartınızı okuttuktan sonra bu uyarılardan birini görürseniz ve satıcı hemen "Çekmedi, tekrar deneyelim" derse şüphelenmelisiniz. Bu yöntemle aynı tutar veya daha yüksek bir meblağ, kartınızdan ikinci kez tahsil edilebilir. Böyle bir durumda işlemi derhal durdurun ve banka uygulamanızdan hareketleri kontrol edin.