PODCAST CANLI YAYIN

POS Cihazında Bu Uyarı Çıkarsa Yandınız! Hemen İşlemi İptal Edin

Teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartları ve temassız ödeme yöntemleri, büyük kolaylık sağlarken yeni nesil dolandırıcılık türlerini de beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Özellikle alışverişin yoğun olduğu dönemlerde dolandırıcılar, vatandaşların bir anlık dalgınlığından faydalanarak hesapları boşaltıyor. Uzmanlar, POS cihazı ekranında beliren o sinsi detay için herkesi uyardı.

Takvim Logo

💳 TEMASSIZ ÖDEME KOLAYLIĞI KABUSA DÖNMESİN

Nakit taşıma derdini bitiren ve saniyeler içinde ödeme yapmayı sağlayan temassız kartlar, kötü niyetli kişilerin hedef tahtasına oturdu. Uluslararası finans güvenliği uzmanları tarafından yayınlanan son raporlar, POS cihazları üzerinden kurgulanan yeni vurgun yöntemlerini gün yüzüne çıkardı.

Özellikle market, mağaza veya restoranlarda ödeme yaparken POS ekranında beliren bazı ifadeler, masum bir teknik hata değil, planlı bir hırsızlık girişimi olabilir.

Takvim Logo

⚠️ EKRANDA BU YAZILARI GÖRÜRSENİZ SAKIN KARTI OKUTMAYIN!

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşların ödeme sırasında POS cihazının ekranına mutlaka bakması gerektiğini vurguluyor. Dolandırıcılar, ilk işlemde karttan para çekip, ikinci kez çekim yapabilmek için çeşitli hata mesajlarını manipüle edebiliyor.

İşte dolandırıcılık sinyali olabilecek o uyarılar:

  • "İşlem Başarısız"

  • "Tekrar Deneyin"

  • "Tutar Değişti"

  • "Onay Bekliyor"

Uzmanlara göre; eğer kartınızı okuttuktan sonra bu uyarılardan birini görürseniz ve satıcı hemen "Çekmedi, tekrar deneyelim" derse şüphelenmelisiniz. Bu yöntemle aynı tutar veya daha yüksek bir meblağ, kartınızdan ikinci kez tahsil edilebilir. Böyle bir durumda işlemi derhal durdurun ve banka uygulamanızdan hareketleri kontrol edin.

Takvim Logo

🚍 KALABALIK ORTAMLARDA "DİJİTAL YANKESİCİLİK" RİSKİ

Tehlike sadece kasa önlerinde değil, toplu taşıma veya kalabalık caddelerde de kol geziyor. Uzmanlar, elinde taşınabilir ve gizlenmiş POS cihazlarıyla dolaşan dolandırıcıların, kalabalıkta vatandaşların yanına yaklaşarak "dijital yankesicilik" yapabildiğini belirtiyor.

Takvim Logo

750 TL ALTINA DİKKAT!

Temassız işlemlerde genellikle 750 TL altındaki tutarlar için şifre (PIN) istenmemesi, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Cüzdanınız cebinizde veya çantanızda olsa bile, güçlü bir okuyucuya sahip POS cihazı, dışarıdan temasla kartınızdan para çekebilir.

Takvim Logo

📈 VAKALARDA KORKUTAN ARTIŞ: YÜZDE 18 YÜKSELDİ

Avrupa Birliği 2024 Finansal Güvenlik Raporu, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre temassız ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları, geçtiğimiz yıla oranla %18 artış gösterdi. Uzmanlar, sistemin teknolojik olarak güvenli olduğunu ancak kullanıcı dikkatsizliğinin dolandırıcılar için açık kapı bıraktığını ifade ediyor. Maddi kayıp yaşamamak için ödeme anında bir gözünüz POS cihazında, bir gözünüz de telefon bildirimlerinde olsun.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, X