Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol gününün 11. yılını kutladı

Yıldız Holding, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nün 11. yılını kutladı. Her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü gerçekleştirilen buluşma, Yıldız Holding çalışanları başta olmak üzere, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Bu güne Türk çağdaş sanatının değerli isimlerinden ünlü ressam Devrim Erbil de konuk oldu.

