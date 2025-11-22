Ortaköy esnafı sinek avlıyor: Gıda zehirlenmesi şüphesi satışları durdurdu

9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, zehirlenerek hayatını kaybetti. Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin, İstanbul'un birçok noktasındaki işletmelerden farklı gıdalar tükettiği ortaya çıktı. Başlangıçta ailenin ölüm nedeni olarak gıda zehirlenmesinden şüphelenilerek çiftin Ortaköy'de kumpir ve midye dolma tüketmeleri ulusal basında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlarda söz konusu işletmelere yönelik çekingenlik ortaya çıktı. Günün her saatinde yoğun bir talebin olduğu Ortaköy'deki işletmeciler adeta sinek avlarken, esnaf ise yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Böcek ailesinin asıl ölüm nedeninin ise sertifikasız bir şirketin ilaçlama esnasında kullandığı böcek ilaçları olduğu tespit edilmişti.