Yeni Nefes Kredisi fırsatı KOBİ'leri harekete geçirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle verilen krediye başvuru yağdı. KOBİ'lere destek olmak için 2 Ekim'de başlatılan 25 milyar TL tutarındaki ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi iş dünyasının yoğun talebi sonrasında 50 milyar TL'ye yükseltilmiş, yeni başvurular da önceki gün alınmaya başlamıştı. KOBİ'ler, 8 bankaya başvurarak uygun şartlardaki bu finansman imkanından yararlanıyor. İşte krediye ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

AA 6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

Kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda- Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabiliyor.

Kredi limiti ne kadar?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabiliyor.

Ödeme koşulları nasıl olacak?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

Krediyi hangi bankalar veriyor?

Nefes Kredisi için 8 bankanın şubelerine başvuru yapılabiliyor.