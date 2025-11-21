Yeni Nefes Kredisi fırsatı KOBİ'leri harekete geçirdi
Küçük ve orta ölçekli işletmelere ucuz finansman sağlayan TOBB Nefes Kredisi büyük ilgi görüyor. Yeni başvurular önceki gün alınmaya başlanırken, firma başına 1,5 milyon TL’ye varan kredi veriliyor.
Yeni Nefes Kredisi fırsatı KOBİ'leri harekete geçirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle verilen krediye başvuru yağdı. KOBİ'lere destek olmak için 2 Ekim'de başlatılan 25 milyar TL tutarındaki ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacmi iş dünyasının yoğun talebi sonrasında 50 milyar TL'ye yükseltilmiş, yeni başvurular da önceki gün alınmaya başlamıştı. KOBİ'ler, 8 bankaya başvurarak uygun şartlardaki bu finansman imkanından yararlanıyor. İşte krediye ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ
Kimler başvurabilir?
TOBB'a bağlı Oda- Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabiliyor.
Kredi limiti ne kadar?
TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabiliyor.
Ödeme koşulları nasıl olacak?
Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.
Krediyi hangi bankalar veriyor?
Nefes Kredisi için 8 bankanın şubelerine başvuru yapılabiliyor.
BU YIL 80 MİLYAR TL DESTEK
Temmuz ayında verilen ilk Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlandı. 25 milyar TL büyüklüğündeki ikinci Nefes Kredisi ise 2 Ekim tarihinde başladı. Bu paketten bu haftaya kadar 20 bin civarında firma yararlanırken, yoğun talep üzerine kredi hacmi 50 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece Nefes Kredisi ile bu yıl KOBİ'lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL'ye ulaşmış olacak.