Vakıf Katılım Gaziantep’te GES açtı! Yıllık 15 milyon kWh enerji üretecek

Vakıf Katılım, elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefiyle Gaziantep'te bir güneş enerjisi santrali (GES) hayata geçirdi. Nizip ilçesinde, 93 bin metrekarelik bir arazi üzerinde kurulan ve 8,5 MWp kurulu güce sahip olan santralin, 7 bin 380 ton karbon emisyonu azaltımı sağlaması hedefleniyor. Bu projeyle enerji üretim kapasitesini optimize etmeyi planladıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Hizmete giren santral, yıllık 15 milyon kWh elektrik üretimiyle bankanın operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacak" dedi.

