Bakan Bayraktar’dan enerji mesajı! Türkiye artık petrol ve doğalgazını arayan bulan üreten bir ülke oldu

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Artık petrol ve doğal gazını arayan, bulan, üreten bir Türkiye var. Bunu hem yurt içinde hem de yurt dışında yapan bir Türkiye var" dedi. EPIX Platformu'nun "Enerji, Vizyon ve Bir Portre" temalı söyleşisinde enerji uzmanları ile bir araya gelen Bayraktar, "Türkiye Petrolleri, 2016'da günde 30-36 bin varil petrol üretirken, sadece Gabar'dan bugün 80 bin varil petrol üretir hale geldik" diye konuştu. Kaya gazı ve kaya petrolüyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Bakan Bayraktar, Diyarbakır'da ve Trakya'da Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip bir alan bulunduğuna inandıklarını anlattı. Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefi bulunduğuna vurgu yapan Bayraktar, "Zaten bu altyapı bizi otomatik olarak enerjide merkez ülke haline getiriyor. Bugüne kadar olduğu gibi, transitin ötesinde güvenilir bir tedarikçi olma noktasında da adımlar atıyoruz. Elektrikte de Türkiye, komşularıyla enterkoneksiyonu artırmış, kendi üretim kapasitesi artmış bir ülke" dedi.

