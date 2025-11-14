Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor

Erken emekliliğin en önemli formüllerinden birini borçlanma ve ihya oluşturuyor. Her yılın başında asgari ücrete yapılan zamla en düşük ve en yüksek tutar artıyor. Ancak 1 Ocak 2026'da buna ilave bir artış daha olacak. Bu da prim oranı artışından kaynaklanacak.
Doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik, ihyada da yüzde 34.75'lik oran yüzde 45'e yükseltilecek. Bu nedenle bu yıl bitmeden borçlanma ve ihya başvurusunu yapmak daha da büyük önem taşıyacak. İşte yaşanacak değişimin detayları...
NELERİ KAPSIYOR?
Doğum hariç hizmet borçlanmalarında en düşük tutar 1 Ocak'tan itibaren prime kazancın yüzde 45'i olarak hesaplanacak. Hem prim oranının yüzde 32'den 45'e çıkarılmasından ve asgari ücret artışından etkilenecek borçlanmalar şöyle olacak:
Askerlik borçlanması.
4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri.
Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.
Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.
Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.
Grev ve lokavtta geçen süreler.
Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri.
Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç). 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bu artışla birlikte mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08, 1 aylık borçlanma da 11 bin 702 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 149 bin 791 liradan 210 bin 645 liraya ulaşacak. 18 aylık en düşük borçlanma yaklaşık 121 bin lira artacak.