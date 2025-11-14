Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor

Erken emekliliğin en önemli formüllerinden birini borçlanma ve ihya oluşturuyor. Her yılın başında asgari ücrete yapılan zamla en düşük ve en yüksek tutar artıyor. Ancak 1 Ocak 2026'da buna ilave bir artış daha olacak. Bu da prim oranı artışından kaynaklanacak.

Doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik, ihyada da yüzde 34.75'lik oran yüzde 45'e yükseltilecek. Bu nedenle bu yıl bitmeden borçlanma ve ihya başvurusunu yapmak daha da büyük önem taşıyacak. İşte yaşanacak değişimin detayları...