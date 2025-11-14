PODCAST CANLI YAYIN

Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor

Borçlanma ve ihyada hesaplar 1 Ocak’ta değişecek. Doğum ve yurt dışı borçlanmaları ile ihyada oran artışı da devreye girecek. Peki kimler nasıl etkilenecek? Erken davranan ne kadar avantajlı olacak? İşte detayları...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erken emeklilikte borçlanma ve ihya için son fırsat! 1 Ocak 2026’da prim oranları değişiyor

Erken emekliliğin en önemli formüllerinden birini borçlanma ve ihya oluşturuyor. Her yılın başında asgari ücrete yapılan zamla en düşük ve en yüksek tutar artıyor. Ancak 1 Ocak 2026'da buna ilave bir artış daha olacak. Bu da prim oranı artışından kaynaklanacak.

Doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik, ihyada da yüzde 34.75'lik oran yüzde 45'e yükseltilecek. Bu nedenle bu yıl bitmeden borçlanma ve ihya başvurusunu yapmak daha da büyük önem taşıyacak. İşte yaşanacak değişimin detayları...



NELERİ KAPSIYOR?
Doğum hariç hizmet borçlanmalarında en düşük tutar 1 Ocak'tan itibaren prime kazancın yüzde 45'i olarak hesaplanacak. Hem prim oranının yüzde 32'den 45'e çıkarılmasından ve asgari ücret artışından etkilenecek borçlanmalar şöyle olacak:

Askerlik borçlanması.

4/c kapsamında çalışanların aylıksız izin süreleri.

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alındıktan sonra beraat edenlerin tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.

Grev ve lokavtta geçen süreler.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların 25 Şubat 2011 tarihinden sonra bu şekilde çalıştıkları aylara ait eksik süreleri.



Sigortalı olmaksızın 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri süreler (18 yaşını tamamlamadan önceki süreler hariç). 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bu artışla birlikte mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08, 1 aylık borçlanma da 11 bin 702 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 149 bin 791 liradan 210 bin 645 liraya ulaşacak. 18 aylık en düşük borçlanma yaklaşık 121 bin lira artacak.



ANNEYE ORAN AVANTAJI


Doğum borçlanmasında yüzde 32'lik, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'lik oran korunacak. Burada asgari ücret artışı etkili olacak. Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 1 aylık doğum borçlanması 8 bin 322 liradan 10 bin 693 liraya, yurt dışı borçlanması 11 bin 702 liradan 15 bin 38 lira seviyesine çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanması 199 bin 722 liradan 256 bin 644 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında yaklaşık 57 bin, yurt dışı borçlanmasında 80 bin lira artış yaşanacak.



İHYA DA DEĞİŞİYOR


Bağ-Kur'lularda da ihya hesabı değişecek. 1 aylık ihya tutarı prime esas kazancın yüzde 34.5'i olarak hesaplanırken, bu oran yüzde 45 olacak. İhya planlayanlar da 1 Ocak'tan sonra hem oran hem asgari ücret artışı nedeniyle daha fazla ödeme yapacak. Örneğin; en düşük ihya tutarı asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 1 aylık 9 bin 37 liradan 15 bin 38 liraya, 1 yıllık 108 bin 442 liradan yaklaşık 72 bin lira artışla 180 bin 452 liraya yükselecek.

