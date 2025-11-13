PODCAST CANLI YAYIN

Ticari araçlara kış lastiği zorunluluğu erken başlıyor! Cezası 5 bin 856 TL

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım’da başlayacak, 5 ay boyunca yani 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

İŞTE DEĞİŞİM MALİYETİ


Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor. Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için bin, 17 inç ve üzeri jantlar için bin 200-bin 500 liraya gerçekleştiriliyor. Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin liradan başlarken, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

