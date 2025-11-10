Altın son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı

Küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisi attı. Altının onsu geçen ay fiyat rekorunu 4 bin 300 doların üzerine taşıdı. Külçe altın, Ekim'de yıllık bazda yüzde 87.27 nominal getiriyle rakiplerini geride bıraktı. Altının reel getirisi, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.46 oldu. Böylece altın yıllık bazda son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı.