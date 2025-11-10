PODCAST CANLI YAYIN

Altın son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı

Jeopolitik risklerin etkisiyle altına olan talep rekor seviyeye ulaştı. Altının onsu 4 bin 300 doları aşarken, külçe altın Ekim ayında yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiri sağladı. Reel getiride ise son 61 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisi attı. Altının onsu geçen ay fiyat rekorunu 4 bin 300 doların üzerine taşıdı. Külçe altın, Ekim'de yıllık bazda yüzde 87.27 nominal getiriyle rakiplerini geride bıraktı. Altının reel getirisi, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.46 oldu. Böylece altın yıllık bazda son 61 ayın en yüksek reel getirisini sağladı.

