Kruvaziyer turizminde dev yenilik! Tatilciler artık 72 saat kala keyfi iptal hakkına sahip

Deniz turizmi hızla büyürken, kruvaziyer seyahatlerinde bir yenilik hayata geçirildi. Sea Genesis Group ve Sigortambudur iş birliğiyle geliştirilen “Keyfi İptal Sigortası”, artık kruvaziyer paketlerinde de geçerli hale geldi.

Deniz turizmi hızla büyürken, kruvaziyer seyahatlerinde bir yenilik hayata geçirildi. Sea Genesis Group ve Sigortambudur iş birliğiyle geliştirilen "Keyfi İptal Sigortası", artık kruvaziyer paketlerinde de geçerli hale geldi. Türkiye'de ilk kez sunulan bu uygulama sayesinde tatilciler, satın aldıkları kruvaziyer paketlerini seyahat tarihinden 72 saat öncesine kadar hiçbir gerekçe göstermeden iptal edebiliyor.

Sea Genesis Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı, "Bu uygulama, deniz turizmine hem finansal güvence hem de operasyonel esneklik kazandırarak Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki liderlik hedefini güçlendiriyor" dedi.

