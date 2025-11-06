Vergi ve harçlarda indirim olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı

"Finansal istikrarımızın güçlenmesiyle ülkemize yönelik risk algısı da iyileşiyor. Program öncesi 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz 250 baz puanın altına geriledi.

Burada sunum yapan Bakan Şimşek vergi ve harçlara ilişkin konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz.

Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde.

'Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık."

"Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır"