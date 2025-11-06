Kasım indirimleri başladı! | E-ticarette 500 milyar liralık dev hacim bekleniyor

Kasım ayının gelmesiyle e-ticaret sektöründe indirimler için düğmeye basıldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Kasım'ın e-ticaretin en yoğun kampanya dönemine sahne olacağını, ay boyunca sürecek indirimlerin, "Bekarlar Günü", "Alışveriş Cuması", "Siber Pazartesi" ve "Öğretmenler Günü" gibi özel tarihlerle birlikte farklı sektörlerde genişleyerek devam edeceğini söyledi.

ORTALAMA 3 BİN TL

Kampanyaların satış hacmini artırdığını belirten Çevikoğlu, "Bu yıla baktığımızda, toplam e-ticaret hacminin 5 trilyon liraya yaklaşacağını değerlendiriyoruz. Kasım ayının yine yılın en hareketli dönemi olacağını ve 500 milyar lira civarında hacim oluşabileceğini öngörüyoruz. Ortalama sepet büyüklüğünün bin 500-3 bin lira bandına ulaşabileceğini, özellikle elektronik ve beyaz eşyada bu tutarın 2-3 katına kadar çıkabileceğini öngörmekteyiz" dedi.

% 60'A VARAN İNDİRİM



Çevikoğlu, bu dönemde platformların, kategori bazında değişmekle birlikte genel olarak yüzde 10 ile 60 arasında değişen indirim oranları sunacağını belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle küçük ev aletleri, beyaz eşya ve televizyon gibi ürünlerde yüzde 10'a varan, giyim ve aksesuar kategorilerinde ise yüzde 60'a ulaşan indirimlerle karşılaşacağız. Bu oranlar Kasım dönemi için ortalama seviyeleri yansıtırken, özel kampanya tarihlerinde indirim oranları daha da artacak."



Almak istediğiniz mal veya hizmetin fiyatını başka sitelerle karşılaştırın.

Satıcı ve sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın.

Mal veya hizmetin değerinin çok altında sunulduğu durumlarda internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edin.■ Sitenin SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarını kontrol edin.

'1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' gibi koşullu satış kampanyalarında şartları inceleyin.