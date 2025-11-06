Her bilet bir fidan olacak! YHT yolcuları adına 13 milyon fidan dikilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası" için imzalar atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yıl boyunca YHT hatlarını tercih eden tüm yolcuların adına birer fidan dikileceğini bildirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Abdulkadir Uraloğlu da "Bu hatlarımızın genelinde yıllık ortalama 13 milyon yolcumuzun seyahat ettiğini düşündüğümüzde 13 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

