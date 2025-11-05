PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle takip edileceğini, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen uygulamalara karşı gerekli müeyyidelerin uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan dev uyarı! Sahte indirim yapanlara ağır ceza kapıda

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik tüm reklam, tanıtım ve satış faaliyetlerinin titizlikle takip edileceğini, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edilen uygulamalara karşı gerekli müeyyidelerin uygulanacağını açıkladı. Bakanlık, tüketicileri, indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri hususlar konusunda da uyardı:

SATICI ve sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın.

MAL veya hizmeti, sunulan 'avantajlı fiyat', 'yıldızlı ürün', 'en düşük fiyat' pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırın.

İNDIRIM tutarına veya oranlarına dikkat edin, mal veya hizmetin değerinin çok altında sunulduğu durumlarda internet sitesi adresinin ilgili satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edin.

SOSYAL medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olun. Sitede SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarını kontrol edin.

ÖDEME yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri, mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okuyun. '1 alana 1 bedava', '3 al 2 öde' gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun şartlarını inceleyin.

