Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan dev vizyon! Türkiye spor turizminde küresel üs oluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, son yıllarda hayata geçirdiği dev altyapı yatırımları ve dijital platformlar ile Türkiye'yi spor turizminde 'küresel üs' haline getirmeyi hedefliyor. Sadece futbola odaklanmayan yatırımlar, spor sezonunun yılın tamamına yayılmasına olanak sağlıyor. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen son çalışmalar, Türkiye'yi sadece spor organizasyonlarının ev sahibi değil, aynı zamanda spor endüstrisinde içerik ve hizmet ihraç eden bir "lider ülke" konumuna taşımayı amaçlıyor. 11. ve 12. Kalkınma Planlarıyla uyumlu şekilde hazırlanan yeni vizyon, spor turizmini Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynayacak bir sektör haline getirmeyi hedefliyor.

"Sport in Türkiye" adlı dijital platformun hayata geçirilmesiyle, kulüpler ve organizatörler Türkiye'deki tesislere artık kolayca erişebiliyor. Ayrıca "Spor Dostu Otel" akreditasyon sistemiyle konaklama tesislerinde yeni bir kalite standardı oluşturuluyor. Yüksek irtifa kampları, rehabilitasyon merkezleri ve sporcu dostu altyapılar da uluslararası kulüplerin kamp tercihinde Türkiye'nin payını artırıyor.

YALNIZ FUTBOL DEĞİL



Spor turizmi politikası sadece futbola odaklanmıyor. Golf, triatlon, okçuluk, kano, dağcılık, su sporları ve geleneksel branşlar da stratejiye dahil ediliyor. Bu sayede spor sezonu yılın tamamına yayılırken, turizm gelirlerinin sürdürülebilir biçimde artması hedefleniyor. Türkiye, son yıllarda önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparak küresel arenada önemli marka haline geldi. Uzmanlara göre 2030 itibarıyla küresel spor turizmi pazarının 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin bu pazardan aldığı payı artırmak için yerli üretim, sponsorluk destekleri ve gönüllülük temelli modellerin güçlendirilmesi planlanıyor.

KULÜPLER KAMPA GELİYOR



Ölü sezon olarak bilinen Aralık-Mayıs döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok branştan dünyaca ünlü takımlar Antalya'da kamp yapıyor.



Turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayan golf turizminde hedefler büyüyor. Türkiye'nin bu alandaki en büyük kozu ise Antalya Belek. 15 adet golf sahası ve 50'nin üzerinde beş yıldızlı lüks oteliyle turizmin 12 ay gerçekleştiği bölge, her yıl 130 bine yakın golfçü ağırlarken, golfte son 10 yılda ortalama 500 bini aşkın oyun sayısına ulaşıldı. Türkiye'nin golf turizminde geliri 400 milyon euro seviyelerine ulaşırken, turistin kişi başı harcaması bin 500-3 bin 500 euro aralığında bulunuyor.