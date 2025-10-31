PODCAST CANLI YAYIN

İlk 9 ayda turizmde rekor gelir: "Yıl sonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu. Yılın ilk 9 ayında rekor kırıldığını belirten Ersoy, "İlk 9 aylık dönemler itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu. Yıl sonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız " dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlk 9 aylık dönem itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizm gelirinde rekor elde etmiş oldu. Olumlu gelişmeler neticesinde yıl sonu hedefimiz 64 milyar doları gerçekleştireceğimizi söyleyebiliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, 2025'in üçüncü çeyrek turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarlık turizm gelirinin elde edildiğini belirten Ersoy, Türkiye'nin bu gelirle üçüncü çeyrekte, tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Ersoy tarihi, kültürü, denizi ve güneşiyle güçlü bir potansiyele sahip olmanın turizmde başarı için yeterli olmadığı değerlendirmesini yaparak "Eğer doğru bir şekilde planlanmaz, etkili bir şekilde yönetilmez ve rasyonel bir tanıtım stratejisi geliştirilmezse bu potansiyel hiçbir anlam ifade etmez." diye konuştu.

Turizmde başarılı olmak için akıllı bir strateji, doğru planlama, doğru tanıtım ve doğru yönetim birleştiğinde potansiyellerin başarıya dönüşebileceğine işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"'Ülkemize yakışan, kendimize özgü sürdürülebilir bir turizm modeli inşa edebiliriz.' dedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizmi stratejik bir sektör olarak ilan edip, devrim niteliğinde adımlar atarak inşa ettiğimiz yeni turizm paradigmasıyla bunu başardık. Turizmi 4 mevsime ve 81 ilimize yayacak adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Sürdürülebilir turizm ve konaklama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi haline geldik. Hatta sertifikasyon olarak ele alacak olursak dünyada lider ülke konumundayız. Bugün deniz turizminden inanç turizmine, gastronomiden trekking ve yürüyüş rotalarına kadar 60'tan fazla ürün ile turizmde, dünya ilginde yerimizi sağlamlaştırıyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA TURİZM PASTASINDA İLK BEŞİN İÇİNE KALICI OLARAK YERLEŞTİRDİK"

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla dünyaya örnek olacak adımlar attıklarına dikkati çekerek "Tanıtımda dünya lideri konumda olmamıza rağmen 'Kendimizi nasıl geliştiririz?' sorusunun yanıtını aramayı sürdürüyoruz. Bugün Türk dizileri dünyada 170'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor ve 1 milyar kişiye doğrudan ulaşıyor. Bu başarıyı ülke tanıtımımız için kullanmamızı sağlayan bir formül olarak hayata geçirdik. Geçtiğimiz yaz Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizi ile tanıtım stratejimize yeni bir soluk getirdik. Sadece sosyal medya platformlarından izlenen bu iki mini dizi, şu ana kadar 2,4 milyar gösterim rakamına ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Her yıl bir önceki yılın rakamlarının üstüne çıktıklarını, rekorlar kırarak turizmde hem ziyaretçi sayısını hem de geliri yükselttiklerini söyleyen Ersoy, "Türkiye'yi dünya turizm pastasında ilk beşin içine kalıcı olarak yerleştirdik. Hatta Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 yılında İtalya'yı geride bırakarak turizm liginde dördüncü sıraya yükseldik." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2017'nin ilk 9 ayında 30 milyon 518 bin, 2024'te 49 milyon 181 bin, bu sene ise 49 milyon 993 bin kişi ziyaretçiye ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte ve son dönemde de krizlere maruz kaldığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye maalesef gelecekte de krizlerle karşılaşacak. Bununla mücadele etmenin yolu sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getirmek. Bu sebeple 2018'de iki önemli etkinliği hayata geçirdik. Bir tanesi ürün çeşitlendirilmesi. Eskiden sadece deniz, kum ve güneşle gündeme gelirken artık 60'tan fazla ürünle turizm piyasasında boy gösteriyoruz. İkinci önemli yaptığımız çalışmada kaynak destinasyon dediğimiz kaynak pazarlarının çeşitlendirilmesi. Türk Hava Yolları 330 şehre direkt uçuş sağlıyor. Tüm dünyayı hedef kaynak pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım yapıyoruz." dedi.

KASIMDA NİSAN VE MAYIS AYI UÇAK FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILACAK

Bakan Ersoy, küresel ısınmayla birlikte mevsim kaymasının da turizm sektöründe önemli bir faktör olduğunun altını çizerek "Küresel ısınmasının etkilerini tüm dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde de yaşamaya başladık. Küresel ısınma, nisan mayısta negatif etki yaratsa da ekim, kasım aylarında pozitif bir etki oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

Nisan, mayıs ayının serin geçmesine karşılık 1 Kasım'dan mayısa kadar olan süreç için Ulaştırma Bakanlığı ile vergi sübvansiyonu üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerini, havalimanı işletmecileri ve havalimanı tedarik firmalarıyla da görüştüklerini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Onlardan bazı uçak bileti fiyatlarında sübvansiyon yapmalarını talep ettik. El birliğiyle yaptığımız bu adımlar sonucu hava yollarımız, bu yıl itibarıyla Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik nisan- mayıs ayı yurt dışı uçuşlarında minimum yüzde beş olmak üzere bilet fiyatlarında indirime gideceklerini bu hafta ilan ediyorlar. Bu durumun nisan, mayısta hareketlenmeyi hızlandıracağını umuyoruz."

YIL SONU HEDEFİ 64 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yılın 9 ayında en çok Rusya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ziyaretçi geldiğini aktararak "Ortalama geliş sürelerinin hedeflerle uyumlu gittiğini görüyoruz. Bu yıl sonu hedefimiz 10,3 gece kalış. Önemli olan diğer konu da kişi başı gecelik harcama. 2018'de yaptığımız strateji değişikliğinin olumlu yansımalarını görüyoruz. 2017'de ilk 9 ayda yabancı turistlerin gecelik harcamasının 83 dolar olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bunu 107 dolara taşımıştık. Bu yıl 9 ayda 116 dolara geldiğimizi görüyoruz. Bu da yüzde 9'luk bir artış demektir." diye konuştu.

Geçen yıl ilk 9 ayda turizm gelirinin 47,3 milyar dolar olduğunu, bu yıl ise 50 milyar dolara ulaştıklarını söyleyen Ersoy, "Bu da yüzde 5,7'lik bir artışa tekabül ediyor. Yani ilk 9 aylık dönem itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizm gelirinde rekor elde etmiş oldu. Ekimin geçici verilerine baktığımızda da bu ayın verimli geçtiğini görebiliyoruz. Kesin sonuçlar kasım ayında açıklanacak. Mevsim kaymasının da olumlu yansımaları ekim ayı verilerinde kendini göstermeye başladı. Bütün bu olumlu gelişmeler neticesinde yıl sonu hedefimiz 64 milyar doları gerçekleştireceğimizi söyleyebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM GELİRİ ARTIYOR

Türkiye'nin turizm geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri, söz konusu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 yükselişle 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak kaydedildi.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 24 milyar 46 milyon 779 bin dolar, transfer yolculardan sağlanan turizm geliri de 211 milyon 37 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 16,1'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 975 milyon 385 bin dolarını kişisel, 8 milyar 71 milyon 394 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 23 milyon 639 bin 736 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,5'ini 3 milyon 438 bin 655 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 64 dolar olduğu görüldü.

Temmuz-eylül döneminde turizm geliri içinde paket tur harcamalarının payı yüzde 33,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,9, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 11,1 oldu. Sağlık harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3, konaklama harcamaları yüzde 17,3, yeme içme harcamaları yüzde 14,8 artış gösterdi.

Ziyaretçiler, Türkiye'ye yüzde 73,8 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 17,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 59,9 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 32,3 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 artarak 2 milyar 479 milyon 210 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 34 milyon 647 bin dolarını kişisel, 444 milyon 563 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı yıllık bazda yüzde 3 yükselerek 3 milyon 383 bin 353 kişiye ulaşırken kişi başı ortalama harcama 733 dolar olarak kayıtlara geçti.

