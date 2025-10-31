İlk 9 ayda turizmde rekor gelir: "Yıl sonu 64 milyar hedefimizi tutturacağız"

Ersoy tarihi, kültürü, denizi ve güneşiyle güçlü bir potansiyele sahip olmanın turizmde başarı için yeterli olmadığı değerlendirmesini yaparak "Eğer doğru bir şekilde planlanmaz, etkili bir şekilde yönetilmez ve rasyonel bir tanıtım stratejisi geliştirilmezse bu potansiyel hiçbir anlam ifade etmez." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , "İlk 9 aylık dönem itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizm gelirinde rekor elde etmiş oldu. Olumlu gelişmeler neticesinde yıl sonu hedefimiz 64 milyar doları gerçekleştireceğimizi söyleyebiliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (AA)

Turizmde başarılı olmak için akıllı bir strateji, doğru planlama, doğru tanıtım ve doğru yönetim birleştiğinde potansiyellerin başarıya dönüşebileceğine işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"'Ülkemize yakışan, kendimize özgü sürdürülebilir bir turizm modeli inşa edebiliriz.' dedik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde turizmi stratejik bir sektör olarak ilan edip, devrim niteliğinde adımlar atarak inşa ettiğimiz yeni turizm paradigmasıyla bunu başardık. Turizmi 4 mevsime ve 81 ilimize yayacak adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Sürdürülebilir turizm ve konaklama konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi haline geldik. Hatta sertifikasyon olarak ele alacak olursak dünyada lider ülke konumundayız. Bugün deniz turizminden inanç turizmine, gastronomiden trekking ve yürüyüş rotalarına kadar 60'tan fazla ürün ile turizmde, dünya ilginde yerimizi sağlamlaştırıyoruz."

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYA TURİZM PASTASINDA İLK BEŞİN İÇİNE KALICI OLARAK YERLEŞTİRDİK"

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla dünyaya örnek olacak adımlar attıklarına dikkati çekerek "Tanıtımda dünya lideri konumda olmamıza rağmen 'Kendimizi nasıl geliştiririz?' sorusunun yanıtını aramayı sürdürüyoruz. Bugün Türk dizileri dünyada 170'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor ve 1 milyar kişiye doğrudan ulaşıyor. Bu başarıyı ülke tanıtımımız için kullanmamızı sağlayan bir formül olarak hayata geçirdik. Geçtiğimiz yaz Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizi ile tanıtım stratejimize yeni bir soluk getirdik. Sadece sosyal medya platformlarından izlenen bu iki mini dizi, şu ana kadar 2,4 milyar gösterim rakamına ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

Her yıl bir önceki yılın rakamlarının üstüne çıktıklarını, rekorlar kırarak turizmde hem ziyaretçi sayısını hem de geliri yükselttiklerini söyleyen Ersoy, "Türkiye'yi dünya turizm pastasında ilk beşin içine kalıcı olarak yerleştirdik. Hatta Birleşmiş Milletler verilerine göre 2024 yılında İtalya'yı geride bırakarak turizm liginde dördüncü sıraya yükseldik." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2017'nin ilk 9 ayında 30 milyon 518 bin, 2024'te 49 milyon 181 bin, bu sene ise 49 milyon 993 bin kişi ziyaretçiye ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle geçmişte ve son dönemde de krizlere maruz kaldığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye maalesef gelecekte de krizlerle karşılaşacak. Bununla mücadele etmenin yolu sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getirmek. Bu sebeple 2018'de iki önemli etkinliği hayata geçirdik. Bir tanesi ürün çeşitlendirilmesi. Eskiden sadece deniz, kum ve güneşle gündeme gelirken artık 60'tan fazla ürünle turizm piyasasında boy gösteriyoruz. İkinci önemli yaptığımız çalışmada kaynak destinasyon dediğimiz kaynak pazarlarının çeşitlendirilmesi. Türk Hava Yolları 330 şehre direkt uçuş sağlıyor. Tüm dünyayı hedef kaynak pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım yapıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy turizmde 3. çeyrek verilerini açıkladı

KASIMDA NİSAN VE MAYIS AYI UÇAK FİYATLARINDA İNDİRİM YAPILACAK

Bakan Ersoy, küresel ısınmayla birlikte mevsim kaymasının da turizm sektöründe önemli bir faktör olduğunun altını çizerek "Küresel ısınmasının etkilerini tüm dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde de yaşamaya başladık. Küresel ısınma, nisan mayısta negatif etki yaratsa da ekim, kasım aylarında pozitif bir etki oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

Nisan, mayıs ayının serin geçmesine karşılık 1 Kasım'dan mayısa kadar olan süreç için Ulaştırma Bakanlığı ile vergi sübvansiyonu üzerine bir çalışma gerçekleştirdiklerini, havalimanı işletmecileri ve havalimanı tedarik firmalarıyla da görüştüklerini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Onlardan bazı uçak bileti fiyatlarında sübvansiyon yapmalarını talep ettik. El birliğiyle yaptığımız bu adımlar sonucu hava yollarımız, bu yıl itibarıyla Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yönelik nisan- mayıs ayı yurt dışı uçuşlarında minimum yüzde beş olmak üzere bilet fiyatlarında indirime gideceklerini bu hafta ilan ediyorlar. Bu durumun nisan, mayısta hareketlenmeyi hızlandıracağını umuyoruz."