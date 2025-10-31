Ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı! TÜİK 3 Kasım'da açıklayacak

Alışveriş (AA)

BEKLENTİLERİN ORTALAMASI 2,69 OLDU



Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.