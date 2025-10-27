Trendyolmilla’dan Türkiye’de bir ilk: Rejeneratif pamuklu denim

Trendyolmilla Türkiye e-ticaret moda sektöründe ilk kez rejeneratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu. Bossa iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansmanı, Adana'daki Işık Çiftliği'ndeki pamuk hasadı eşliğinde, Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sanem Tuna, "Trendyol Care koleksiyonumuzda, rejeneratif pamuktan üretilen tasarımlarımız, estetiğin gücünü sergilerken, doğaya olan duyarlılığımızı da yansıtıyor" dedi. Pamuk Üreticisi Nihan Işık da rejeneratifın tarımın sonuçlarının memnun edici olduğunu belirtti. Bossa İş Geliştirme Direktörü Besim Özek ise rejeneratif tarımın toprağı ve biyolojik çeşitliliği canlandırarak gezegenimizin dengesini onaran üretim modeli olduğunu söyledi.