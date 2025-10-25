Öğrencilerin bursu topraktan geliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretilerek hasadına başlanan patateslerin satışından elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek bursu olarak verilecek. Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, "Doğal yöntemlerle üretimini gerçekleştirdiğimiz patatesin hasadını yapmaktayız. Üretimimizin büyük bir kısmı kızartmalık patates olmakla birlikte, küçük bir alanda mor patatesin tohumluk üretimini de sürdürmekteyiz. Bu çalışma, çeşitliliği artırmak ve tohumluk üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hasattan elde edilen gelir öğrencilerimize ayrılacak " ifadelerini kullandı