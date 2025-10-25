PODCAST CANLI YAYIN

Bakanlıktan denetim ayarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk 10 ayında 148 bin 538 su ürünleri denetimi yaptı. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere 127 milyon lirayı aşkın ceza kesti

Bakanlıktan denetim ayarı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yıl başından 17 Ekim'e kadarki dönemde 148 bin 538 su ürünleri denetimi gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri kaynaklarının ve yaşam ortamlarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimlerde, 392 ton su ürünü ile 1866 av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket eden 5 bin 518 kişi veya iş yerine ise toplamda 127 milyon 12 bin 369 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 68 gemiye de el konulduğu bildirildi.

HİLELİ ÜRÜN LİSTESİ YENİLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini de yeniledi. Listeye toplam 21 ürün daha eklendi. Yapılan incelemelerde köfte ve sucukta sakatat, baharat gibi ürünlerde yasaklı boya ve yabancı madde tespit edildi. Denetimlerde ayrıca organik ürün, bal ve yoğurt gibi temel gıda maddelerinde de hileli üretim yapıldığı belirlendi. Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

