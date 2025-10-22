Memur zammı netleşiyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına, enflasyon farkı eklenecek.



Merkez Bankası'nın Ekim 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,77 tahmin ediliyor. Bu durumda, 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 12,94 olacak ve yüzde 5'i aşan fark olan 7,56 puan memur maaşlarına yansıtılacak. Böylece toplam artış yüzde 19,39'a ulaşacak.

Yardımlar ve ödemelerde yeni tutarlar

Memur maaş katsayısına bağlı birçok sosyal yardım kalemi de artacak:

65 yaş aylığı: 5.390 TL'den 6.435 TL 'ye

Evde bakım yardımı: 11.702 TL'den 13.971 TL 'ye

Engelli aylığı: %40-69 engelliler için 4.303 TL'den 5.137 TL 'ye %70 ve üzeri engelliler için 6.454 TL'den 7.705 TL 'ye

Engelli yakını aylığı: 4.303 TL'den 5.137 TL 'ye

SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri: Okul öncesi: 5.558 TL → 6.636 TL İlköğretim: 8.337 TL → 9.954 TL Ortaöğretim: 8.893 TL → 10.618 TL Üniversite: 10.005 TL → 11.945 TL Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri de değişecek



Memur maaş katsayısındaki artış, özel sektördeki kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Şu anda 53.919 TL olan tavan, yüzde 19,39 artışla 64.375 TL'ye çıkacak.

Bedelli askerlik ücreti ise mevcut 280.850 TL seviyesinden 335.307 TL'ye yükselecek.

Zam etkisi geniş tabana yayılacak

Memur zammı yalnızca kamu çalışanlarını değil, memur emeklilerini, sosyal yardım alan vatandaşları ve kıdem tazminatı hesaplamalarını da etkileyecek. Bu nedenle Ocak ayındaki artış, milyonlarca kişinin gelirine doğrudan yansıyacak.