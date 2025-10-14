İhracatta 27 il 1 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanlığı'nın ihracat verilerine göre, Türkiye'de Ocak- Eylül döneminde 27 ilin ihracatı, 1 milyar doların üzerine çıkarken 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti. 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada İstanbul yer alırken, listeyi 2 milyar 827 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 809 milyon dolarla ise Bursa takip etti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir" denildi.