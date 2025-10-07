Şölen’e şekerleme sektörünün Oscar’ı

Atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Şölen, European Candy Kettle Club'ın şekerleme sektörünün Oscar'ı olarak anılan Professional Excellence ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü çikolatacılara takdim edilen bu ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu ifade eden Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, kendi kategorilerinde uluslararası bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca şirketin son yıllardaki faaliyetlerini anlatan Çoban, mevcutta 30-40 milyon dolar ihracat yaptıklarını ve hedefin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.