Fahiş fiyat cezası: Bin 416 kişi toplam 172 milyon lira ödeyecek

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapanlara yönelik denetimlerde bugüne kadar bin 416 kişi hakkında işlem yapıldığını ve toplam 172 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, emlak sektöründe adil ve rekabetçi piyasa için incelemelerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ilanlarında yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle bugüne kadar bin 416 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 172 milyon lira ceza uygulandığını kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği aktarıldı.
Mayıs sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılmasının yasaklandığı anımsatılan açıklamada, bu düzenlemeyle yalnızca emlak işletmelerinin değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişilerin de idari yaptırımla karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekildi.

VERİLERLE UYUMLU DEĞİL
Bakanlık, sektöre yönelik incelemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerindeki inceleme neticesinde, 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 256 kişi hakkında 34.9 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bugüne kadar da bin 416 kişi hakkında işlem yapılmış ve 172 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

