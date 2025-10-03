Otomotiv satışlarında patlama! 9 ayda 927.647 adetlik satış!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti.



PAZAR BÜYÜYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 9.98 oranında artarak 742 bin 687, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5.92 artarak 184 bin 960 adet oldu. Eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.71 artarak 110 bin 302 adet olarak gerçekleşti. Geçen ay otomobil satışları 2024'ün aynı ayına göre yüzde 26.77 artarak 88 bin 274, hafif ticari araç pazarı yüzde 21.66 artarak 22 bin 28 adet oldu. Bu sonuçlar otomotivde hem yılın 9 aylık döneminde hem de Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adetlerinin elde edildiğini gösterdi.

133 BİNİ ELEKTRİKLİ

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 345 bin 838 adetle yüzde 46.6 pay, hibrit otomobil satışları 198 bin 174 adetle yüzde 26.7 pay, elektrikli otomobil satışları 133 bin 781 adetle yüzde 18 pay ve dizel otomobil satışları 58 bin 695 adetle yüzde 7.9 pay aldı. Elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 100.5 artarak yüzde 13.3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 203 artarak yüzde 4.7 pay aldı.



Türkiye otomotiv pazarında satışlar Eylül'de 110 bin, ilk 9 ayda 927 bini aşarak rekor kırdı...