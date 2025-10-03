5 bin öğrenciye burs verilecek... Başvurular başladı

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nca hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular başladı. Program kapsamında 5 bin öğrenciye burs verilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nca hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular başladı. Program kapsamında 5 bin öğrenciye burs verilecek. Eğitmen Mentor Burs Programı ile 81 ildeki üniversitelerde temel bilimler, sosyal bilimler, mühendislik ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören bin 100 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 6 bin lira burs verilecek. Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında ise İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 50 öğrenciye 10 ay süreyle aylık 6 bin lira destek sağlanacak. Eğitim Destek Burs Programı, 81 ilde ortaokul, lise ve üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi 3 bin 200 öğrenciyi kapsayacak ve 10 ay boyunca aylık 4 bin lira destek sunacak. Etik İletişim Burs Programı, medya okuryazarlığı ve dijital etik alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve 20 öğrenciye aylık 6 bin lira burs sağlayacak. T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, yapay zeka ve büyük dil modelleri alanında bitirme projesi hazırlayan 30 lisans öğrencisine 6 ay boyunca aylık 7 bin lira burs desteği sunacak. Sen Geleceksin Burs Programı ise üniversitelerin hazırlık ve 1-4. sınıflarında okuyan 600 öğrenciye 10 ay boyu aylık 6 bin lira destek içeriyor

