İş kurmak isteyenler müjde! 2 milyon TL destek verilecek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş kurmak ve işini geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek imkanı sunduklarını belirterek, 1-31 Ekim'de başvurulabilecek desteklerin geri ödemesinin 36 ay sonra başlayacağını söyledi. "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yapan Kacır, "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz" dedi.